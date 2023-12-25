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Мантуров заявил о росте онлайн-торговли в РФ

Мантуров прогнозирует рост розничной торговли в РФ до 46 трлн рублей

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Оборот розничной торговли в России по итогам 2023 года превысит 46 трлн рублей. Об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров в интервью для агентства РИА Новости.

По данным Росстата, в прошлом году этот показатель составил 42,5 трлн рублей. Таким образом, ожидается рост примерно на 8%.

«Можно прогнозировать, что оборот розничной торговли в номинальных ценах превысит 46 трлн рублей», — отметил Мантуров.

Также развивается онлайн-торговля, которая остается одной из самых быстрорастущих сфер экономики. По словам вице-премьера, ее объем по итогам года превзойдет показатели 2022-го, когда он составил 4,98 трлн рублей.

До этого Мантуров рассказал, о том что обрабатывающая промышленность в РФ вырастет на 7% в 2023 году. Вице-премьер отметил, что, по оценке экспертов, этот год ожидался «в большей степени со знаком минус», но по факту в министерстве видят положительные результаты по основным секторам экономики.

Ранее Мантуров сообщил о продлении параллельного импорта.

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