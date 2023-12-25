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Стали известны самые высокооплачиваемые должности руководителей в России

Руководители в сфере логистики продаж и бухучета самые высокооплачиваемые в РФ

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Наиболее дорогими для компаний оказались руководители подразделений продаж, логистики, закупок, бухучета и финансов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование консалтинговой компании RosExpert.

Расходы на их содержание составили 0,6% от общей выручки организаций — вдвое больше среднего показателя (0,3%). Самыми бюджетными специалистами стали менеджеры по взаимодействию с госорганами и инвестиционной деятельности. На них компании тратят лишь 0,08% выручки — в четыре раза меньше обычного, отмечают в RosExpert.

По словам директора проектов компании Анастасии Петрович, такой анализ позволяет комплексно оценить эффективность оргструктуры и оперативно найти подразделения, требующие оптимизации или дополнительных вложений в персонал и автоматизацию.

Данные RosExpert свидетельствуют, что наиболее затратными для бизнеса являются производственные функции: управление и обслуживание производства, непосредственно производство и сборка. Расходы на них превышают средние в пять раз. В тройку лидеров также входят ИТ-подразделения с показателем в три раза выше обычного. Это отражает повсеместную цифровизацию бизнес-процессов. При этом на разработку новых технологий тратится только 30% бюджета ИТ. Больше инвестировать в инновации могут в основном крупные компании.

По словам эксперта Odgers Berndtson Russia Елизаветы Дербиной, самыми высокооплачиваемыми должностями являются финансовый директор и директор по рискам в банках. Их средний доход превышает зарплату ИТ-директора на 30-44%.

На прошлой неделе были названы профессии с самыми быстрорастущими зарплатами в России.

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