В России проверят качество виски и, возможно, сидра в 2024 году

Роскачество в следующем году собирается провести проверки виски, и, возможно, сидра. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава организации Максим Протасов.

Он пояснил, что Роскачество может провести проверку сидра в 2024 году, чтобы «поддержать действительно качественный продукт в этой категории, получившей серьезный репутационный удар» на фоне истории с массовыми отравлениями «Мистером Сидром» в России.

По словам Протасова, в 2024 году будет проведена проверка в том числе «импортозамещенного» виски.

За январь-сентябрь этого года Россия импортировала виски на сумму $262,5 млн, что почти вчетверо больше, чем за девять месяцев 2022 года. Основным поставщиком традиционно выступила Латвия с объемом $190,6 млн (рост более чем в шесть раз). На втором месте расположилась Литва. Ее поставки увеличились в девять раз и составили $28,9 млн. В пятерку крупнейших поставщиков попали Великобритания ($10,4 млн, сокращение на 18%), Франция ($7 млн, рост на 50%) и Армения ($5,6 млн, увеличение в 2,5 раза). Интересная тенденция — стремительный рост поставок виски из Китая. За год они повысились более чем в пять раз, до $2 млн.

По данным FinExpertiza, жители Москвы стали тратить на 37,2% меньше денег на алкоголь и табак в первом полугодии 2023 года.

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