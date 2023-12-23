ЦАР ведет переговоры с РФ о поставках российских нефтепродуктов

Центральноафриканская Республика (ЦАР) ведет переговоры с РФ по вопросу поставок российских нефтепродуктов на территорию страны. Об этом сообщила министр иностранных дел государства Сильви Байпо-Темон, передает РИА Новости.

«Обсуждения с Российской Федерацией ведутся. Я не могу позволить себе вдаваться в подробности», — указала глава внешнеполитического ведомства.

В то же время она отметила, что сама внимательно не следила за ходом переговорного процесса. Однако, по словам Байпо-Темон, все заинтересованные стороны взаимодействуют с «определенным числом партнеров» ради удовлетворения потребностей ЦАР в нефтепродуктах.

Тем не менее министр отказалась раскрыть какие-либо детали. В том числе она не стала называть объем нефтепродуктов, в котором нуждается республика.

21 декабря вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что в текущем году страна нарастила экспорт сырой нефти до 250 млн тонн. Соответствующий показатель увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как сказал заместитель главы правительства, поставки российских энергоносителей за границу продолжаются даже на фоне санкций со стороны стран Запада. Более того, в денежном эквиваленте экспорт энергоносителей из РФ практически вышел на показатели двухлетней давности.

Ранее одна из стран — членов ОПЕК объявила о выходе из организации из-за квот на добычу нефти.