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Россия с февраля сможет покупать несанкционные товары из Италии за рубли

ИРТП: оплата рублями в Италии несанкционных товаров заработает в феврале

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Pixabay

Глава Итало-российской торговой палата (ИРТП) Фердинандо Пелаццо заявил РИА Новости, что к 14 февраля 2024 года ИРТП намерена запустить систему, которая позволит российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, разрешенные для ввоза в Россию.

Как сообщил Пелаццо, совет директоров по данному вопросу состоится 14 февраля будущего года.

«Мы убеждены, что 14 февраля мы предложим полностью весь инструмент нашему совету директоров, и практически со следующего дня все уже будет работать. Нам нужно просто отчитаться, получить добро», — сказал глава ИРТП.

Он добавил, что остались некоторые «финансовые моменты», но до назначенной даты еще есть время.

До этого Пелаццо сообщал, что система позволяет российскому покупателю платить за итальянские товары в рублях ИРТП, а сама палата со своего счета в третьей стране может переводить эти деньги в Италию.

«Мы договорились с банком третьей страны, с которой мы определились – это Армения… Мы не только контролируем платежи, но и логистику», — сказал глава ИРТП.

Он отметил, что расходы по отправке товара через Армению и через Европу более-менее одинаковы, поскольку страна не очень далеко от Италии.

В июле Пелаццо говорил о желании ИРТП создать систему, которая позволит российским компаниям покупать итальянские товары, разрешенные для ввоза в страну. Он отмечал, что сейчас в рамках товарообмена между Россией и Италией есть сложности, в том числе по не попадающим под санкции категориям продукции.

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин в мае допустил, что российский рубль может стать самой привлекательной валютой для внешнеэкономических расчетов. По его словам, проведение расчетов в рублях поможет минимизировать валютные риски в российском бизнесе.

Ранее стало известно, как россияне расплачивались за рубежом в 2023 году.

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