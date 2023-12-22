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Байден своим указом велел расширить санкции США против России

Байден подписал указ о мерах против структур, связанных с поставками для ОПК РФ

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден подписал указ о мерах против финансовых структур, связанных с поставками для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Российской Федерации. Об этом сообщает сайт Белого дома.

Отмечается, что Байден подписал указ, «учитывая продолжающееся использование Российской Федерацией своей военно-промышленной базы для содействия усилиям по подрыву безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США».

В тексте указа речь идет о противодействии использованию Россией «международных финансовых систем для поставок продукции двойного назначения и другой важной продукции из третьих стран».

Ранее эксперт рассказал о выгоде для США от антироссийских санкций.

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