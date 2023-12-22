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Аналитик предрек рост цен на нефть марки Urals

Аналитик Ушерович: стоимость нефти марки Urals будет расти

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Максим Богодвид/РИА Новости

Независимый финансовый аналитик Борис Ушерович в интервью с RT рассказал, как в ближайшее время будут меняться цены на нефть. Он напомнил, что Ангола приняла решение выйти из состава Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), в чем игроки рынка увидели дестабилизацию ситуации, и стоимость углеводородов ускорила снижение. При этом российскому сырью, по словам аналитика, это пошло на пользу.

«Сейчас Urals торгуется на уровне $63,12 за баррель. И с учетом проседания мировых котировок в ближайшее время возможен дальнейший восходящий тренд. Хотя октябрьских максимумов мы, скорее всего, не увидим. На мой взгляд, до Нового года Brent будет колебаться в районе $77 за баррель, WTI — $72—72,5 за баррель, а Urals — до $64—67 за баррель», — предположил эксперт.

Он добавил, что общая динамика пока нисходящая.

Накануне Ангола объявила о выходе из состава ОПЕК. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что Ангола входит в число двадцати крупнейших стран по добыче нефти. При этом решение принято в связи с сохранением квот на добычу внутри стран-членов организации.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечал, что выход Анголы из ОПЕК может спровоцировать других участников выйти из соглашения.

Ранее эксперт предсказал падение цен на нефть из-за разногласий в ОПЕК+.

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