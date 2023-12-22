Украина на год продлила запрет на ввоз товаров из России

Правительство Украины пролонгировало до конца 2024 года запрет на импорт товаров из России. О принятии такого решения заявил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Продлено действие постановления <…> «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров из РФ», — указывается в публикации.

Согласно информации Мельничука, постановление будет действовать до 31 декабря следующего года включительно.

Запрет на ввоз товаров из РФ на Украину был принят еще в 2015 году и с тех пор многократно пролонгировался. Среди воспрещенных товаров: мясо, рыба, кофе, чай, шоколад, корм для животных, алкоголь и сигареты. Кроме того, постановление коснулось некоторых промышленных изделий, транспортных средств, сельскохозяйственных удобрений и аграрной продукции.

В мае Верховная Рада одобрила законопроект о запрете ввоза лекарственных средств из России и Белоруссии. Как указали парламентарии, на Украине уже действует запрет на ввоз медпрепаратов из РФ. При этом они считают, что в страну все еще могут поступить лекарства, которые произведены на российских предприятиях международных фармацевтических компаний.

Ранее правительство России запретило ввозить сахар, макароны и другие продукты с Украины.