Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Wildberries предложит продавцам услуги по кредитованию

Wildberries учредил дочернюю микрофинансовую компанию

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Компания Wildberries зарегистрировала дочернюю микрокредитную компанию ООО «ВБ Финанс». Об этом сообщают «Ведомости».

«Согласно открытым данным, Wildberries учредил компанию 20 декабря. Уставный капитал составляет 10 млн руб. Новая микрокредитная компания будет специализироваться на потребительских кредитах, займах промышленности, ссудах под залог недвижимости, кредитах на покупку домов», — говорится в публикации.

В Wildberries изданию пояснили, что этот шаг создает юридическую базу для развития ключевых направлений бизнеса — например, планируется предложить услугу по кредитованию продавцам.

Помимо этого в Wildberries заявили о планах по регистрации компаний «ВБ Фэшн», «ВБ Спорт», «ВБ Шарм», «ВБ Тренд» и «ВБ Фуд», которые займутся развитием отдельных видов бизнеса головного маркетплейса.

18 декабря стало известно, что крупнейшие российские маркетплейсы создадут Ассоциацию цифровых платформ. В нее войдут Wildberries, Ozon, «Яндекс», «СберМаркет» и Avito.

Тогда же глава Wildberries заявила, что компания вышла на китайский рынок.

Ранее в Wildberries сообщили о приговорах по делу о хищении 385 млн рублей с площадки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами