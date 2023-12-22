Wildberries предложит продавцам услуги по кредитованию

Компания Wildberries зарегистрировала дочернюю микрокредитную компанию ООО «ВБ Финанс». Об этом сообщают «Ведомости».

«Согласно открытым данным, Wildberries учредил компанию 20 декабря. Уставный капитал составляет 10 млн руб. Новая микрокредитная компания будет специализироваться на потребительских кредитах, займах промышленности, ссудах под залог недвижимости, кредитах на покупку домов», — говорится в публикации.

В Wildberries изданию пояснили, что этот шаг создает юридическую базу для развития ключевых направлений бизнеса — например, планируется предложить услугу по кредитованию продавцам.

Помимо этого в Wildberries заявили о планах по регистрации компаний «ВБ Фэшн», «ВБ Спорт», «ВБ Шарм», «ВБ Тренд» и «ВБ Фуд», которые займутся развитием отдельных видов бизнеса головного маркетплейса.

18 декабря стало известно, что крупнейшие российские маркетплейсы создадут Ассоциацию цифровых платформ. В нее войдут Wildberries, Ozon, «Яндекс», «СберМаркет» и Avito.

Тогда же глава Wildberries заявила, что компания вышла на китайский рынок.

Ранее в Wildberries сообщили о приговорах по делу о хищении 385 млн рублей с площадки.