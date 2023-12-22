«Уральские авиалинии» завершили страховое урегулирование по 19 самолетам Airbus

Авиакомпания «Уральские авиалинии» завершила страховое урегулирование по 19 самолетам Airbus с ирландским лизингодателем AerCap и юридическими лицами под его управлением. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Как указали в авиакомпании, в соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга, заключенным авиакомпанией «Уральские авиалинии» с группой AerCap и юридическими лицами под управлением группы AerCap.

До этого авиакомпания S7 сообщила о завершении урегулирования по 45 самолетам с зарубежным лизингодателем.

В сентябре авиакомпания «Аэрофлот» завершила урегулирование отношений с ирландской лизинговой компанией AerCap по 18 самолетам иностранного производства

1 сентября сообщалось, что «Аэрофлот» согласовал выкуп 18 самолетов у ирландской компании AerCap, «Уральские авиалинии» — 19 самолетов от разных владельцев, а iFly — трех самолетов Airbus A330 от американской компании Air Lease Corporation.

Ранее сообщалось, что S7 собирается сократить полеты по ряду направлений.