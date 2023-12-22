S7 завершила страховое урегулирование по 45 самолетам

Авиакомпания S7 завершила урегулирование по 45 самолетам с зарубежным лизингодателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что S7 Airlines завершила сделку по урегулированию взаимоотношений с группой зарубежных лизингодателей с участием страховой компании ООО «СК «НСК» по 45 среднемагистральным самолетам, что составляет почти 50% флота авиакомпании, и четырем авиационным двигателям.

Согласно сообщению компании, в результате AerCap, ALC, SMBC Aviation Capital прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, так и по договорам аренды указанных воздушных судов.

В начале декабря стало известно, что S7 Airlines намерена сократить полетную программу по некоторым направлениям из-за сезонного перераспределения самолетов и оптимизации расписания. Как сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, S7 сократит на 10-15% расписание полетов на осень и зиму из-за сложностей с ремонтом двигателей Airbus A320/А321neo.

В ноябре сообщалось, что в Подмосковье сгорел крупный склад авиакомпании S7, где хранились самолетные шины.

Ранее сообщалось, что S7 собирается сократить полеты по ряду направлений.