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В Британии изучат законность конфискации российских активов

Лорд Тарик Уимблдонский: Великобритания изучает законность изъятия активов РФ

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Frank Augstein/AP

Власти Великобритании изучают законность возможной конфискации российских активов для их последующего использования в пользу Украины. Об этом заявил замглавы МИД королевства лорд Тарик Ахмад Уимблдонский, сообщает Lenta.ru.

«Мы добиваемся этого быстрыми темпами и должны обеспечить соответствие мер международному праву. (...) Наши международные партнеры заморозили значительный объем активов, но, как и Великобритании, им еще предстоит полностью проверить законность нового режима конфискации активов», — пояснил лорд Тарик.

20 декабря сообщалось, что государства Евросоюза уже заморозили около €28 млрд частных активов российских и белорусских олигархов и компаний. Их собираются использовать на украинском направлении.

21 декабря в Минфине заявили о симметричном ответе на конфискацию активов РФ Евросоюзом.

Ранее США предложили варианты передачи Киеву замороженных российских активов.

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