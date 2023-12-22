Стало известно, во сколько в РФ обошлось строительство и расширение дома в 2023 году

Почти половина россиян (46%) в 2023 году занимались расширением площади своего частного дома — надстраивали этажи, мансарды, веранды и другие пристройки. Такие данные приводит исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», проведенное совместно с агентством A2:Research, копия есть у «Газеты.Ru».

В опросе, который охватил все регионы РФ, приняли участие почти 8 тысяч респондентов. Согласно результатам, 18% россиян потратили на строительные работы от 100 до 500 тыс. рублей. Еще 16% — от 500 тыс. до 1 млн. А каждый десятый израсходовал более 15 млн рублей.

Большинство (21%) завершили стройку за 6-9 месяцев. Каждому пятому потребовалось от 3 до 6 месяцев, 19% трудились больше года. При выборе стройматериалов россияне в первую очередь ориентировались на отзывы друзей и знакомых (17%).

Также опрошенные обращали внимание на цену и бренд товаров (по 14%), советы в интернете (13%) и рекомендации строителей (10%). Меньше всего при покупках учитывали дизайн и внешний вид материалов.

Помимо новостроек, 28% респондентов обновляли интерьер дома в последние 3-5 лет. Еще 27% делали это 1-3 года назад, 21% — в 2023 году. Главной мотивацией для смены обстановки назвали усталость от старого декора (25%).

На покупку мебели и других предметов интерьера 21% россиян потратил до 50 тыс. рублей. Еще 16% — от 100 до 200 тыс. рублей. Больше всего обновляли спальни и гостиные (по 27%), а также прихожие (20%) и кухни (18%).

При выборе товаров для дома приоритет отдавали цене (21%), бренду (17%), стране-производителю (16%) и отзывам в интернете (14%). Проекты дизайнеров учитывали лишь 12% опрошенных россиян.

До этого стало известно, насколько в России может подорожать строительство частных домов в начале 2024 года.

Ранее стали известны предпочтения россиян при выборе проектов домов.