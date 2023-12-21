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Аналитик назвал последствия выхода Анголы из ОПЕК для России

Аналитик Васильев: последствия выхода Анголы из ОПЕК для России будут минимальны

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Shutterstock

Последствия выхода Анголы из ОПЕК для России будут минимальны. Никто из крупных и значимых нефтедобывающих стран не покинет альянс в ближайшие месяцы, а значит и цены на нефть не изменятся. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«После выхода Анголы в ОПЕК останется 12 стран. Напомним, что в последние годы картель покинули Катар, Индонезия и Эквадор. В целом решение Анголы не оказало значимого влияния на нефтяной рынок. Страна добывает 1,1 млн б/с и не обладает достаточными мощностями для того, чтобы значимо нарастить добычу и нарушить баланс спроса и предложения на мировом рынке», — подчеркнул Васильев.

В связи с этим аналитик допустил, что в ближайшие месяцы цена барреля нефти эталонной североморской марки Brent не изменится: котировки останутся в диапазоне $73-83 за баррель. В свои прогнозы на 2024 год Васильев закладывает среднюю цену Brent на уровне $80 за баррель Brent. Поэтому влияние выхода Анголы из ОПЕК на Россию будет минимальным, заключил аналитик.

Но решение африканской страны подтверждает наличие внутренних разногласий внутри альянса ОПЕК+. На предыдущем заседании ОПЕК+ в конце ноября страны Африки, в том числе Ангола, были основными недовольными из-за сокращения квот на добычу нефти 30 ноября. У Анголы она составила 1,11 млн баррелей в день — меньше ее текущего уровня добычи. Во время договоренности альянса в июне квота была 1,28 млн, но страна не смогла произвести столько нефти. Споры относительно квот для африканских стран стали причиной того, что заседание представителей ОПЕК+ было отложено на четыре дня, писало Reuters.

Ранее аналитик Короев объяснил спокойную реакцию рынка на выход Анголы из ОПЕК.

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