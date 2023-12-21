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«Яндекс Плюс» запустил развивающее приложение для дошкольников «Рисовайка»

«Яндекс» разработал развивающее приложение для детей

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Александр Кожохин/РИА «Новости»

В «Плюс Детям» — опции «Яндекс Плюса» с развивающим и развлекательным контентом, появится приложение для дошкольников «Рисовайка», сообщает пресс-служба «Яндекса».

Приложение разработано для детей от 3 до 7 лет. Оно поможет детям научиться рисовать, а также познакомит их с буквами, цифрами и геометрическими фигурами.

Согласно исследованию «Плюс Детям», 88% родителей хотели бы, чтобы их дети умели рисовать, однако только 41% – умеют и готовы научить сами. При этом 92% родителей хотели бы, чтобы их ребенок не просто раскрашивал картинки, но и получал новые знания в процессе.

Как подчеркнула руководитель сервисов для детей и родителей в «Яндексе» Татьяна Умряева, большинство дошкольников занимаются рисованием каждую неделю. По ее словам, приложение «Рисовайка» решает этот запрос.

«Мы видим растущий запрос родителей на качественный edutainment-контент и наполняем детскую опцию «Плюса» приложениями, которые помогают детям с пользой и удовольствием проводить время. «Рисовайка» – первое собственное приложение в опции «Плюс Детям», и мы постарались объединить в нем интересы ребенка (яркие известные персонажи, увлекательные сюжеты) и пожелания родителей (пошаговое обучение рисованию и другие развивающие механики)», — отметила она.

В «Яндексе» уточнили, что приложение разработано по методике «от простого к сложному». Там есть тематические разделы, среди которых как образовательные раскраски, так и персонажи «Синего трактора». При этом при прохождении очередной раскраски ребенок получит новые инструменты для рисования в приложении. Предполагается, что подарки будут мотивировать детей экспериментировать и развивать талант. Так, помимо обычных цветов, появится возможность использовать волшебные краски, градиентные фломастеры, текстурные кисти, а также украшать рисунки стикерами.

Отмечается, что коллекция раскрасок будет постоянно пополняться. Кроме того, в скором времени в приложении появятся интерактивные подсказки для детей от персонажа помощника Любознайца.

Приложение «Рисовайка» разработано командой методистов «Плюса Детям» на базе внутренних исследований и доступно бесплатно подписчикам Яндекс Плюс с опцией «Детям».

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