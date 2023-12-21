IKEA предупредила о перебоях с поставками из-за атак в Красном море

Компания IKEA заявила о возможных перебоях в поставках своей продукции из-за атак хуситов в Красном море. Об этом сообщает «Интерфакс».

В компании уточнили, что из-за проблем с логистикой некоторые товары могут вовсе отсутствовать в магазинах по всему миру.

Хуситы их Йемена атакуют ракетами суда в Красном море с конца октября. Некоторые компании стали прокладывать свои маршруты в обход, через мыс Доброй Надежды на южной оконечности Африки. По такому маршруту путь из Тайваня в Нидерланды удлиняется примерно на 8-9 дней и на 7,5 тысяч км.

Стоимость маршрута увеличивается на $1 млн.

До этого в ХАМАС назвали коалицию по охране судов в Красном море соучастниками войны.

Газета Financial Times сообщала, что США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море, которые в последнее время подвергаются атакам со стороны хуситов.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.