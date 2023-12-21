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Стало известно, сколько россиян покупают отечественные одежду и обувь

Более трети опрошенных россиян в 2022 и 2023 году покупали отечественную одежду

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Валерий Мельников/РИА Новости

За 2022 и 2023 годы 34% россиян покупали отечественные одежду, обувь и аксессуары после ухода из страны международных брендов. Об этом говорится в опросе, проведенном аналитическим центром НАФИ и Сбером. Его результаты есть у «Газеты.Ru».

В последние два года граждане активнее покупали одежду от российских производителей (26% респондентов). Обувь приобретали 23%, а сумки, головные уборы, ремни — 15%.

71% респондентов отметили, что за последние два года в России появилось больше отечественных товаров. 62% заметили расширение ассортимента одежды, обуви и аксессуаров, а 53% опрошенных — появление коллекций, разработанных российскими дизайнерами.

Чаще выбор в пользу отечественных товаров делали те, кто знает их производителей (79%), а также молодежь до 25 лет (59%) и потребители с высоким доходом (45%).

Среди плюсов российской продукции участники исследования назвали удобство размерной сетки, качество изделий и материалов, низкие цены и широкий ассортимент.

«Сейчас очень важно объединить усилия, чтобы сократить время выхода отечественных брендов на рынок. При этом необходимо системно перевооружать производство и снижать зависимость от импорта сырья. Потенциал отрасли довольно высок, легкая промышленность в РФ перерождается», — прокомментировала член правления Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, исполнительный директор Сбербанка Алла Сбитнева.

Опрос был проведен в декабре 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет по всей России.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что россияне не испытывают проблем из-за ухода международных брендов.

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