Стало известно, где больше всего пьют российское шампанское

На долю Москвы и Московской области приходится четверть всего потребления шампанского, произведенного в стране. Об этом свидетельствует исследование Россельхозбанка (РСХБ), копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Следом по объему потребления идет Санкт-Петербург и Краснодарский край. Для сравнения, тихие вина также в больших объемах потребляют в столице и области (22%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (9%), Краснодарском крае (2%) и Крыму (2%).

«Игристое входит в топ-3 видов вин, которые россияне приобретают чаще всего – оно уступает только красным сухим и полусладким винам. В декабре продажи игристых вырастают почти в 2 раза по сравнению с началом года»,— отметила управляющий директор Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка Наталия Худякова.

Главными производителями игристых вин в РФ являются Южный федеральный округ с долей 65%, где лидирует Краснодарский край с общей долей в 78% от общего производства шампанского в округе. Затем идет СКФО с долей в 17%, и замыкает тройку лидеров нетрадиционный винодельческий регион — Северо-Западный федеральный округ, он производит 14% от общего объема.

За январь — июль 2023 года импорт игристых вин в Россию вырос на 61% в стоимостном выражении и на 46% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Главные экспортеры шампанского в РФ — это Италия — 71% от общего импорта, Франция занимает 14%, и на третьем месте расположилась Испания с долей 11% .

В то же время увеличение импортных пошлин привело к росту продаж российских брендов в ценовой категории до 1000 рублей. Прогнозируется, что выпуск игристых вин составит 15 млн дал в 2023 году, а их продажи вырастут на 10%. Общая доля шаманского в продажах алкоголя составит 6%, подсчитал РСХБ.

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