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Фитнес-центрам в России предрекли повышение цен в 2024 году

FitnessData: в 2024 году фитнес-центры в России повысят цены на 7-12%

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unsplash.com

Из-за роста цен на импортные спортивные тренажеры российские фитнес-центры в 2024 году повысят стоимость абонементов на 7–12 %. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Fitness Data.

«За год бюджеты на открытие клубов выросли на 40-50% из-за подорожания стоимости импортного оборудования. Поэтому цены на абонементы в следующем году могут повысить на 7–12%», — сказала президент Национального фитнес-сообщества (НФС) Елена Силина.

При этом эксперт отметила, что из-за растущего интереса к занятиям спортом в 2024 году российские фитнес-центры увеличат обороты до 250 млрд руб. (плюс 16% в годовом выражении). По словам Силиной, средняя чистая прибыль спортивных залов остается на уровне 5-7%.

Руководитель Fitness Data Максим Боровиков высказал предположение, что клубы будут увеличивать клиентскую базу и поднимать цены, чтобы повысить рентабельность бизнеса.

Согласно исследованиям, фитнесом в России занимаются 6,5 млн человек (на 6,6% больше, чем в 2022 году). Вовлеченность в занятия спортом составила 4,5% от общего числа населения страны, отметили аналитики.

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