В России заявили, что Чехия и Словакия не смогут существовать без ее нефти

Чехии и Словакии будет трудно выжить без российской нефти, поэтому страны обратились в Брюссель с просьбой сохранить поставки нефти из РФ. Об этом сообщил президент «Транснефти» Николай Токарев в эфире телеканала «Россия-24».

Токарев напомнил, что у Чехии и Словакии нет выхода к морю, они не имеют возможность получать нефть из других источников. По его словам, у чехов есть этот выход немного со стороны Триеста (портовый город в Италии — прим. ред.) через другой нефтепровод, но в целом без российской нефти они просто не смогут существовать.

Накануне министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что Братиславе удалось добиться исключения из санкций Евросоюза, чтобы использовать нефть из РФ для выпуска нефтепродуктов в течение 2024 года. Исключение позволит сохранить рабочие места на НПЗ Slovnaft и увеличить налоговые поступления в бюджет Словакии.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.