Bosch рассматривает различные варианты продажи заводов в России

Германская компания Bosch рассматривает разные варианты продажи своих заводов на территории России. Об этом ТАСС сообщили в компании в ответ на вопрос о переговорах с турецким инвестиционным фондом.

«Большая часть нашего бизнеса с российскими клиентами и в России была прервана или заморожена на протяжении многих месяцев из-за введенных ограничений», — заявили в Bosch.

Два завода компании в Санкт-Петербурге, где производились холодильники и стиральные машины, в настоящее время закрыты. При этом обслуживание российских клиентов Bosch пока сохраняется.

«Мы рассматриваем различные варианты и разрабатываем подробные планы в соответствии с требованиями законодательства», — добавили в компании.

Ранее СМИ сообщили, что Bosch ведет переговоры о продаже петербургских заводов турецкому инвестфонду Can Holding. По словам основателя российской компании Jacky's Гусейна Иманова, из переговоров вышел китайский Hisense, так как турки предложили вдвое большую сумму.

Также отмечалось, что Bosch уволила оставшихся в России 30 менеджеров по продажам бытовой техники российским ретейлерам. По данным источников, Can Holding планирует запустить в России собственное производство и предоставлять мощности брендам из других стран

До этого стало известно сколько заплатили иностранные компании за выход с рынка РФ.

Ранее суд позволил «Балтике» использовать бренды пива Carlsberg.