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INFOLine назвал «X5 Клуб» лучшей программой лояльности среди продовольственных ритейлеров

Аналитики INFOLine отметили программу лояльности «Х5 Клуб»

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X5 Group

Программа лояльности «Х5 Клуб», действующая во всех бизнесах в контуре X5 Group, по итогам 9 месяцев этого года заняла первое место в рейтинге программ лояльности среди крупнейших торговых FMCG-ритейлеров информационно-аналитического агентства INFOLine. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического агентства INFOLine.

В рамках исследования аналитики провели опрос и собрали информацию по программам лояльности крупнейших торговых FMCG-ритейлеров — компаний, которые занимаются продажей товаров повседневного спроса, входящих в топ-50 по показателю выручки по итогам 9 месяцев 2023 года (за исключением online-ритейлеров).

Эксперты оценили степень охвата, удобство пользования, универсальность, уровень ограничений, выгодность для клиентов, а также многофункциональность программ лояльности.

При формировании рейтинга было выделено три группы в зависимости от регионального покрытия торговой сети и программы лояльности: группы с высоким (представленность более чем в 50% регионов РФ), средним (представленность в 10-50% регионов РФ) и низким (представленность менее чем в 10% регионов РФ) уровнями регионального покрытия.

Программа лояльности «Х5 Клуб» стала лидером среди программ с высоким региональным покрытием. Второе место в этой группе заняла «Карта №1» сети «Лента», третье — программа «Мой Магнит» компании «Магнит».

На сегодняшний день в «Х5 Клуб» зарегистрировано более 74 млн пользователей, она действует в 69 регионах России.

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