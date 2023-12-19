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Логистические сервисы российских грузоперевозчиков объединят на одной цифровой платформе

Национальная цифровая платформа для грузоперевозок начнет работать в 2024 году

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Shutterstock

Архитектуру Национальной цифровой платформы для грузоперевозок (НЦТЛП), сформированную Минтрансом РФ при участии ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», презентовали в рамках международного форума «Цифровая транспортация». Об этом сообщили организаторы форума. Отмечается, что первые сервисы платформы для грузоперевозчиков будут доступны уже в 2024 году.

Создатели решения поясняют, что платформа объединит цифровые логистические сервисы грузоперевозчиков, станет своеобразной службой «одного окна» для взаимодействия государства, перевозчиков и их клиентов.

Кроме того, платформа упростит взаимодействие между всеми звеньями логистической цепочки, позволит отказаться от устаревших форматов обмена документами (за счет создания единого, юридически значимого электронного документооборота), снизит итоговую стоимость перевозки и позволит грузоотправителям выбирать наиболее оптимальные маршруты перевозки.

Перевозчик получит мгновенный доступ к данным о состоянии объектов транспортной инфраструктуры, их загруженности, поможет спрогнозировать транспортные потоки.

В базовую архитектуру НЦТЛП войдет портал сервисов для взаимодействия с органами власти и местного самоуправления, блок функциональных подсистем, единая база данных, портал коммерческих сервисов для работы грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков и логистических операторов, подсистема платформенного информационного взаимодействия для взаимодействия с другими государственными информационными системами и зарубежными логистическими платформами.

По словам замминистра транспорта России Дмитрия Баканова, создание платформы приведет к глобальному изменению транспортно-логистической отрасли.

«Бизнес готов менять свои бизнес-модели, проводить пилотные проекты. Мы все должны понимать, что это вызов, вызов с которым мы, уверен, справимся. Вызов мирового масштаба, поскольку примеров такой платформы в мире нет», — сказал Баканов.

Директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова заявила о готовности крупного бизнеса вложиться в доработку своих корпоративных систем для того, чтобы можно было интегрировать их с создаваемой национальной платформой.

По ее словам, просьба о создании «единого окна» поступила именно от представителей бизнеса.

Работу НЦТЛП в будущем планируется увязать с цифровыми национальными логистическими платформами стран БРИКС и ШОС, например с китайской Logink и индийской ULIP.

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