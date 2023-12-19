Россияне стали намного чаще бронировать отели на Крайнем Севере

В декабре 2023 года число бронирований россиянами отелей в Мурманске увеличилось на 67% по сравнению с декабрем 2022 года, а в поселке Териберка, расположенном на Кольском полуострове на берегу Баренцева моря, – почти в четыре раза. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирований «Островок.Ru». Там уточнили, что в основном рост приходится на направления для активного отдыха, а также экскурсионные города.

Туристы чаще, чем в прошлом году, бронируют размещение в других направлениях для активного отдыха: в Иркутске спрос вырос на 41%, в горнолыжном поселке Шерегеш – на 18%, в Уфе – на 13%.

Среди направлений для экскурсионного туризма по приросту спроса лидируют Москва — число бронирований за год увеличилось на 19%, Новосибирск – на 13%, Владимир – на 10%.

По данным сервиса, темпы бронирований россиянами отелей и гостиниц на декабрь по России опережают прошлогодние показатели на 10%.

Лидером по числу бронирований в декабре 2023 года среди российских городов стала Москва. Средняя стоимость размещения на ночь там составляет 6 тыс. рублей, что на 28% больше показателя за декабрь 2022 года. На втором, третьем и четвертом месте по количеству бронирований оказались Санкт-Петербург, Сочи и Казань (по 3700 рублей, плюс 23%, 16% и 12% соответственно).

На пятой и шестой строчке расположились Калининград и Екатеринбург. В первом из них размещение на ночь стоит 3600 рублей, что на 16% выше уровня прошлого года, а во втором — 4200 рублей (плюс 17%).

В топ-10 наиболее популярных городов для отдыха в декабре также вошли Краснодар (3400 рублей, плюс 17%), Нижний Новгород (4400 рублей, прирост — 22%) и Новосибирск (4 тыс. рублей, плюс 21%). Замыкает рейтинг село Эсто-Садок (6800 рублей, плюс 5%).

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