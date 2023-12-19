В Госдуме оценили, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку

Центральный банк России вероятнее всего приступит к снижению ключевой ставки во втором квартале 2024 года, рассказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что недавнее решение ЦБ повысить ставку до 16% является правильным, потому что в стране необходимо сбить инфляцию. По его словам, ключевая ставка является главным инструментом в этом вопросе. Однако позиция в 16% является пределом, считает депутат.

«Давление на рынок уменьшится, и инфляция начнет сдуваться, а дальше ЦБ постепенно, я думаю, со второго квартала, начнет снижать ключевую ставку, а значит, кредиты станут дешевле», — заключил Аксаков.

Руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич в беседе с «Газетой.Ru» до этого говорил, что решение Банка России повысить ключевую ставку до 16% можно считать достаточно консервативным. По его словам, с учетом сохранившейся тональности пресс-релиза регулятора, нет оснований полагать, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики закончен. Рост ставки может продолжиться в начале 2024 года, если ситуация с инфляцией не улучшится.

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