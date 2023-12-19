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Петербург и Москву свяжут регулярными авиашаттлами

«Фонтанка»: между Петербургом и Москвой могут запустить регулярные авиарейсы

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Группа «Аэрофлот» и аэропорт Пулково обсуждают запуск между Петербургом и Москвой регулярных авиашаттлов, с интервалом в 20-30 минут. Об этом сообщает «Фонтанка».

Предполагается, что с июня 2024 года пассажиры смогут приобрести билеты с открытой датой и улететь на ближайшем самолете при наличии свободных мест. «Аэрофлот» планирует ввести ускоренные процедуры в Пулково для пассажиров таких рейсов. Есть вариант введения абонемента на определенное количество полетов.

В России также увеличили финансирование производства пассажирских самолетов МС-21. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме заявлял, что коммерческие поставки российского самолета МС-21 начнутся с 2025 года.

Минпромторг также предложил направить почти 5,14 млрд руб. на выпуск российских гражданских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).

Ранее в кабмине назвали сроки готовности самолета Ту-214.

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