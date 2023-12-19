СПБ Биржа подготовила стратегию разблокировки активов

СПБ Банк в качестве депозитария СПБ Биржи намерен обратиться в OFAC — Управление минфина США по контролю за иностранными активами — для разблокировки активов. Об этом говорится в сообщении СПБ Биржи.

«Международные юридические консультанты СПБ Биржи, специализирующиеся на санкциях, после всестороннего анализа представили стратегию разблокировки активов участников торгов и их клиентов», — говорится в публикации.

Согласно планам, СПБ Банк предложит OFAC несколько вариантов разблокировки, в числе которых вывод СПБ Банка из-под контроля СПБ Биржи с помощью уменьшения ее доли в уставном капитале.

Кроме того, стратегия подразумевает уточнение генеральной лицензии OFAC с распространением ее действия на клиентов брокеров, издание специальной лицензии для разблокировки активов инвесторов либо выпуск новой генеральной лицензии.

3 ноября сообщалось, что США ввели санкции против российских банков и СПБ Биржи.

27 декабря СПБ Биржа рассказала, что заявление об ее банкротстве подали мошенники.

Ранее в Минфине заявили, что заблокированные на СПБ Бирже активы могут обменять по указу президента.