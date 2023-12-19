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Эксперт Акулинин рассказал о возможных причинах потери дохода по банковским вкладам

Эксперт Акулинин назвал возможные причины потери доходов по банковским вкладах

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Федор Акулинин заявил, что при соблюдении всех условий банковского договора клиент практически не может потерять доход по вкладу, однако потери все же возможны. Об этом эксперт рассказал в интервью агентству «Прайм».

Так, в соответствии с Гражданским кодексом, отметил Акулинин, банк не имеет права в одностороннем порядке изменять условия вклада, если договором не прописано иное. Поэтому, предупредил эксперт, клиент перед заключением договора должен тщательно его прочесть и учесть все условия, которые могут повлиять на доход и его капитализацию. При этом Акулинин подчеркнул, что должен быть заключен именно договор банковского вклада. В противном случае, в частности, с накопительным счетом, банк получит полное право менять условия в свою пользу.

Кроме того, отметил эксперт, можно потерять ожидаемый доход по срочному вкладу, если его пролонгация проводится по сниженной ставке. В частности, это может произойти, если на момент пролонгации вклад, по которому ранее был заключен договор, перестал существовать или проценты по нему были изменены банком.

Имеются также вклады, где проценты не капитализируются, а в конце срока выплачиваются или переводятся на отдельный счет. В этом случае, если банк обанкротился до окончания срока договора, то клиент не получит дохода.

Эксперт предупредил, что имеющаяся в некоторых вкладах плавающая ставка может существенно меняться в зависимости от срока. При этом максимальная длительность срока вклада не всегда может гарантировать максимальный доход.

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