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Производитель бытовой техники решил продать российские заводы турецкому инвестфонду

«Коммерсантъ»: Bosch продаст российские заводы турецкому инвестфонду

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Global Look Press

Производитель бытовой техники Bosch решил продать свои российские заводы турецкому инвестиционному фонду Can Holding. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на свой источник, знакомый с ходом переговоров.

По данным источника, российское подразделение компании уже уволило оставшихся менеджеров по продажам бытовой техники.

«Китайский Hisense вышел из переговоров, так как турецкая компания предложила больше денег», — отметил он.

Учредитель производителя бытовой техники Jacky's Гусейн Иманов заявил, что Bosch находится на финальной прямой продажи своих заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом. Производство техники на заводах приостановили из-за санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации.

В августе сообщалось, что британская компания Johnson Matthey, крупнейший в мире производитель автомобильных катализаторов, продала завод в Красноярске российскому менеджменту.

Ранее Грузия перекрыла поставки автомобилей в Россию.

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