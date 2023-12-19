Производитель бытовой техники решил продать российские заводы турецкому инвестфонду

Производитель бытовой техники Bosch решил продать свои российские заводы турецкому инвестиционному фонду Can Holding. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на свой источник, знакомый с ходом переговоров.

По данным источника, российское подразделение компании уже уволило оставшихся менеджеров по продажам бытовой техники.

«Китайский Hisense вышел из переговоров, так как турецкая компания предложила больше денег», — отметил он.

Учредитель производителя бытовой техники Jacky's Гусейн Иманов заявил, что Bosch находится на финальной прямой продажи своих заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом. Производство техники на заводах приостановили из-за санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации.

В августе сообщалось, что британская компания Johnson Matthey, крупнейший в мире производитель автомобильных катализаторов, продала завод в Красноярске российскому менеджменту.

Ранее Грузия перекрыла поставки автомобилей в Россию.