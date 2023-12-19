ЕС ввел санкции против председателя Мосгордумы Шапошникова

Европейский союз (ЕС) включил в санкционный список председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале объединения.

Уточняется, что санкции против Шапошникова были введены из-за публичной поддержки спецоперации России на Украине и материальной помощи российским военным.

В 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ также был включен сын заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева Илья.

18 декабря стало известно, что Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России.

В соответствующем заявлении указывается, что новые ограничения, в частности, призваны нанести дополнительный удар по способности РФ вести боевые действия. Принятые меры также направлены на то, чтобы затруднить обход антироссийских санкций.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.