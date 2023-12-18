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В России разработают «резервный механизм» снижения цен на продукты

Шаскольский: в России могут принять закон о регулировании цен на продукты

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Пресс-служба X5 Group

В случае резкого подорожания значимых товаров в масштабах 30% за 60 дней в России, возможно, будет включаться государственный механизм регулирования цен. О разработке соответствующего законопроекта заявил глава ФАС Максим Шаскольский, сообщают РИА Новости.

«Перечень [таких товаров] определит правительство, наверное, было бы в отношении яйца [тоже] возможно», — сказал Шаскольский.

По его словам, законопроект находится в финальной стадии согласования и в ближайшее время может быть принят.

Глава ФАС подчеркнул, что речь идет о «резервном механизме», который будет запускаться только после анализа ситуации и заключения Минэкономразвития. По его мнению, риска для хозяйствующих субъектов в этом нет.

17 декабря сообщалось, что в правительстве РФ надеются на скорое снижение цен на яйца.

14 декабря производители предупредили о росте цен на шоколад.

Ранее стало известно, что рост цен на дизельное топливо в России ускорился.

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