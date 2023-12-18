В ФАС рассказали, когда могут снизиться цены производителей на яйца

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский ожидает, что цены производителей на куриные яйца снизятся в течение месяца — полутора, передает ТАСС.

«Я думаю, что в течение месяца. Может быть, месяц — полтора», — сказал Шаскольский в ответ на соответствующий вопрос.

18 декабря заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов высказал мнение, что цены на куриные яйца снизятся уже после Нового года.

До этого министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил что в ближайшие несколько недель РФ получит «беспошлинные яйца» из Турции и Азербайджана, которые помогут сбить цены.

Правительство РФ одобрило обнуление ввозной таможенной пошлины на куриные яйца из других стран с 1 января по 30 июня 2024 года. Этот шаг, по словам властей, поможет сбить цены на яйца, которые стали объектом внимания Федеральной антимонопольной службы из-за подозрений в картельном сговоре. Власти также обещали сосредоточиться на инвестировании в российское производство, чтобы устранить дефицит на рынке и стабилизировать цены.

Ранее Путин рассказал, как изменится ситуация с ценами на яйца.