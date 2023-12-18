Большинство российских компаний сократили затраты после внедрения ИИ

Каждая пятая крупная российская компания использует в работе генеративный искусственный интеллект. Больше всего нейросетями пользуются предприниматели в сферах маркетинга и продаж, клиентского сервиса, исследований и разработки, а также IT-бизнес. К такому выводу пришли эксперты Яндекса и международной консалтинговой компании «Яков и Партнеры», опубликовавшие исследование «Искусственный интеллект в России — 2023: тренды и перспективы». Результаты обнародовала пресс-служба

Яндекса.

Оценивая состояние рынка искусственного интеллекта и экономический эффект от внедрения новых технологий, эксперты опросили технических директоров крупнейших российских компаний в 15 ключевых для экономики индустриях.

Опрос показал, что из 20% компаний, использующих генеративный искусственный интеллект для выполнения задач в различных бизнес-функциях, 12% уже определили приоритетные функции и сценарии для внедрения генеративного ИИ, а еще 27% — пока экспериментируют с технологией.

В исследовании говорится, что решениями от OpenAI (GPT-4, GPT-3.5) пользуется 100% опрошенных компаний, применяющих генеративный искусственный интеллект.

Дополнительно 80% респондентов применяют YandexGPT для решения задач по работе с текстами, и более 40% — Kandinsky для работы с изображениями.

По мнению директора бизнес-группы поиска и рекламных технологий Яндекса Дмитрия Масюка, открытие для компаний API российских генеративных нейросетей будет стимулировать бизнес внедрять технологию в пользовательские продукты и внутренние процессы.

«Быстрее всего мы увидим результат внедрения технологии в сферах ИТ, маркетинга и клиентского сервиса: например, ассистент написания кода на основе генеративного искусственного интеллекта может увеличить производительность разработчиков и избавить их от 10–15% рутинных задач, а благодаря генеративным подсказкам и суммаризации обращений сотрудники службы поддержки смогут обрабатывать запросы клиентов быстрее на 30–40%», — считает Масюк.

Соавтор отчета, партнер компании «Яков и Партнеры» Александр Громов констатирует, что 94% опрошенных компании отмечают сокращение затрат в качестве ключевого эффекта от внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы.

«Сегодня каждая вторая опрошенная компания в России находится на этапе экспериментирования и эксплуатации решений на базе искусственного интеллекта. Из тех, кто уже начал внедрять ИИ в свои процессы, 68% отмечают, что он оказал влияние приблизительно на 1–5% EBITDA компании», — уточняет Громов.

Авторы исследования сошлись во мнении, что экономический потенциал искусственного интеллекта в России к 2028 году может составить 22–36 трлн руб.