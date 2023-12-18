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Рязанский завод «Роснефти» внедрил высокоточное оборудование для учета продукции

На рязанском заводе «Роснефти» стали использовать «цифровые» весы для вагонов

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Пресс-служба «Роснефти»

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (НПК), которая входит в комплекс «Роснефти», ввела в эксплуатацию «цифровые» вагонные весы для высокоточного учета продукции. Об этом сообщили в пресс-службе компании, пояснив, что новое оборудование позволит значительно сократить время на взвешивание и повысит производительность труда, исключив потенциально опасные виды работ.

Измерительная платформа «цифровых» весов устанавливается на бетонное основание железнодорожных путей. Весы оснащены компьютерной системой контроля взвешивания. Встроенные в них датчики способны распознать номер вагона и зафиксировать его вес с точностью до 0,2%. При этом нагрузка определяется без расцепки вагонов и при движении состава со скоростью до 10 километров в час.

В компании отметили, что ввод высокоточного оборудования — еще один этап в воплощении проекта «цифровой завод». Проект является практическим шагом в реализации стратегии «Роснефти» по внедрению передовых технологических решений, автоматизации управления для повышения эффективности работы производственных мощностей.

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