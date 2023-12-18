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Азаров предупредил, что Украину ждут новые кризисы из-за быстрой евроинтеграции

Экс-премьер Азаров: Украина вслед за зерновым кризисом столкнется с сахарным

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Creativ Studio Heinemann/Global Look Press

Украина после зернового кризиса и блокирования границ столкнется с новыми кризисами, в том числе с сахарным, и это станет следствием ее вступления в Европейский союз. Такое мнение высказал бывший премьер-министр республики Николай Азаров на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что главы европейских стран решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.

Азаров заявил, что чем больше Украина будет продвигаться по пути евроинтеграции, тем больше кризисов будет появляться на ее пути, таких как зерновой и кризис перевозчиков. По его словам, Украина слишком быстро с 2022 года была интегрирована в общий рынок Евросоюза, стране дали чрезмерное количество разных привилегий, не требуя взамен от ее предприятий позаботиться о всех технических и других нормах, которые при этом обязаны выполнять европейские компании.

Именно из-за этого, считает Азаров, на Украине будут появляться другие кризисы, первым из них — сахарный кризис.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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