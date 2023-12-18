В России определили сроки снижения цен на яйца

Цены на куриные яйца в России выросли за рекордные отметки за последние 10 лет, но уже после Нового года они снизятся. Такое мнение высказал заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов, передает РИА Новости.

Сейчас средняя розничная цена на куриные яйца составляет 121,8 рубля.

По словам Леонова, стабилизировать цены на продукт помогут договоренности с торговыми сетями. Например, сетевые биржевые торги показывают значительно более высокие цены из-за дефицита объемов яйца, чем летом: тогда им приходилось вынуждать птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости, что могло привести к сложившейся ситуации.

Дополнительное давление на цены также окажет ввоз в Россию яиц из других стран, добавил Леонов.

18 декабря совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить ввозные пошлины на импорт куриных яиц в Россию. Льгота начнет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.

В Кремле заверили, что правительство и Минсельхоз РФ приняли весьма энергичные меры по урегулированию ситуации с ценами на яйца.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, как изменится ситуация с ценами на яйца.