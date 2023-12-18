В России появилась единая цифровая платформа для работы автодилеров

«Авто.ру» представил дилерам новый бренд и платформу, объединяющую все цифровые продукты сервиса, — «Авто.ру Бизнес», сообщили в пресс-службе компании. С помощью платформы можно управлять складом, выкупать ликвидные автомобили с пробегом, заниматься маркетингом и вести аналитику.

Решение включает все разработки знакомого для профессионалов авторынка классифайда Авто.ру и привычные инструменты продвижения, обновленный кабинет для управления бизнес-процессом дилеров, созданный на базе сервиса по управлению складом автомобилей с пробегом CM.Expert, позволяющий пополнять склад ликвидными автомобилями.

Также в платформу вошел сервис «Академия Авто.ру Бизнес», созданный для повышения компетенций персонала и управления кадровым потенциалом.

Кроме того, в решение интегрированы новые маркетинговые возможности — функциональность рекламного кабинета Яндекс Директ.

Дилерам стали доступны инструменты для запуска рекламных кампаний сразу в нескольких каналах через общий кабинет, с возможностью сквозной аналитики результатов. Маркетологи дилерских центров смогут гибко настраивать рекламные кампании в рекламной сети Яндекса (РСЯ) — запускать и останавливать продвижение, изменять ставки на размещение прямо из интерфейса кабинета «Авто.ру Бизнес».

По словам руководителя «Авто.ру Бизнес» Антона Юхневича, компания постоянно работает над повышением уровня цифровизации бизнеса автодилеров.

«Объединяя несколько наших продуктов в единый цифровой контур и обеспечивая сквозную маркетинговую аналитику, мы делаем еще один шаг для увеличения эффективности работы дилеров в цифровой среде. Создание нового бренда и единой платформы «Авто.ру Бизнес» — необходимое условие для перехода к еще более интересным решениям, построенным на анализе больших данных и пользовательского поведения», — рассказал Юхневич.