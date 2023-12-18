Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России появилась единая цифровая платформа для работы автодилеров

Российские автодилеры смогут лучше цифровизовать бизнес-процессы

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

«Авто.ру» представил дилерам новый бренд и платформу, объединяющую все цифровые продукты сервиса, — «Авто.ру Бизнес», сообщили в пресс-службе компании. С помощью платформы можно управлять складом, выкупать ликвидные автомобили с пробегом, заниматься маркетингом и вести аналитику.

Решение включает все разработки знакомого для профессионалов авторынка классифайда Авто.ру и привычные инструменты продвижения, обновленный кабинет для управления бизнес-процессом дилеров, созданный на базе сервиса по управлению складом автомобилей с пробегом CM.Expert, позволяющий пополнять склад ликвидными автомобилями.

Также в платформу вошел сервис «Академия Авто.ру Бизнес», созданный для повышения компетенций персонала и управления кадровым потенциалом.

Кроме того, в решение интегрированы новые маркетинговые возможности — функциональность рекламного кабинета Яндекс Директ.

Дилерам стали доступны инструменты для запуска рекламных кампаний сразу в нескольких каналах через общий кабинет, с возможностью сквозной аналитики результатов. Маркетологи дилерских центров смогут гибко настраивать рекламные кампании в рекламной сети Яндекса (РСЯ) — запускать и останавливать продвижение, изменять ставки на размещение прямо из интерфейса кабинета «Авто.ру Бизнес».

По словам руководителя «Авто.ру Бизнес» Антона Юхневича, компания постоянно работает над повышением уровня цифровизации бизнеса автодилеров.

«Объединяя несколько наших продуктов в единый цифровой контур и обеспечивая сквозную маркетинговую аналитику, мы делаем еще один шаг для увеличения эффективности работы дилеров в цифровой среде. Создание нового бренда и единой платформы «Авто.ру Бизнес» — необходимое условие для перехода к еще более интересным решениям, построенным на анализе больших данных и пользовательского поведения», — рассказал Юхневич.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами