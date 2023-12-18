Стало известно, когда ЕС утвердит 12-й пакет санкций против России

Евросоюз завершит утверждение 12-го пакета антироссийских санкций на текущей неделе. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатов.

По информации издания, 12-й пакет санкций ЕС в отношении России должен быть принят на этой неделе после того, как Австрия сняла свои возражения. Но, по мнению некоторых стран и отраслевых групп, его меры все еще недостаточно жесткие.

ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе сообщал, что Совет ЕС утвердит 12-й пакет антироссийских санкций по письменной процедуре в понедельник.

«26 стран ЕС уже одобрили положения 12-го пакета санкций, в понедельник ожидается передача в Совет ЕС подписанной позиции Австрии. Публикация пакета (с момента которой он официально вступает в силу) возможна уже сегодня вечером или во вторник», — поделился источник.

Отмечается, что 12-й пакет санкций включает в себя запрет на импорт в ЕС российских ювелирных алмазов.

До этого высокопоставленный сотрудник одной из ювелирных компаний из индийского города Сурат сообщал, что решение стран «Большой семерки» ограничить импорт российских алмазов не будет препятствовать их закупке Индией.

Ранее Вучич заявил, что моральная позиция его страны не позволяет ввести санкции против России.