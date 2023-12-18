России предрекли снижение добычи угля

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует сокращение добычи угля в России к 2026 году на 3,9% по сравнению с 2023 годом – до 439 млн тонн. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные МЭА.

Причиной называется падение мирового спроса на морские поставки твердого топлива. По данным МЭА, по итогам 2023 года Китай закупит около 50% российского экспорта угля. Однако в последующие три года аналитики ожидают спад импорта топлива из РФ со стороны КНР.

В России производство будет смещаться с западных территорий на восточные, говорится в докладе МЭА. Там добыча продолжит расти для обеспечения поставок в Китай. Но в целом экспорт и производство угля в стране снизятся.

При этом МЭА констатирует, что наращиванию добычи в России препятствуют санкции Запада и проблемы с железнодорожной логистикой. Из-за них РФ не смогла «извлечь выгоду из высокого мирового спроса и цен на уголь».

В августе 2022 года в ЕС вступил запрет на импорт российского угля. На фоне санкций экспорт топлива из РФ в 2022 году снизился на 1% по сравнению с предыдущим годом, до 221,2 млн тонн. Общий объем добычи вырос лишь на 0,3% и составил 443,6 млн тонн.

Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял о рекордных поставках угля в Китай в 2023 году — более 100 млн тонн. А Минэнерго прогнозирует сохранение показателей добычи и экспорта угля в России на уровне 2022 года.

В конце ноября стало известно, что Индия планирует увеличить импорт коксующегося угля из РФ.

Ранее энергетический кризис в Европе сочли завершившимся.