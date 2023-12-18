В России подорожали искусственные елки

В России на 11,5% выросли цены на искусственные елки, их стоимость в среднем составила 4,45 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные банка «Русский стандарт».

Если в прошлом году средний чек одной покупки искусственной елки составлял 3 991 рубль, в этом он повысился до 4 450 рублей. При этом наибольшей популярностью в текущем предновогоднем сезоне пользуются натуральные елки, в ноябре — начале декабря на них пришлась почти половина покупок (49%).

Средний чек одной покупки натуральной ели (как срубленной, так и в горшках) в ноябре-декабре составил 5 810 рублей (5 642 рублей — в 2022 году).

Кроме того, средняя сумма покупки новогоднего декора для дома, мишуры, гирлянд, елочных игрушек и прочих украшений составила 207 рублей, а бенгальских огней — 66 рублей, рассказали в банке.

В исследовании были использованы данные сервиса наполнения кассовых чеков при оплате банковской картой по количеству в предновогоднем сезоне 2023 года, а также 2022 года.

Ранее в Госдуме рассказали, как легально срубить елку в лесу.