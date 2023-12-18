Россиянам рассказали, что в платежке за ЖКХ может появиться новая графа

В России в платежке за ЖКХ может появиться графа с газоанализаторами. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщила заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова.

Она ответила, что сами жильцы могут установить газоанализаторы в газифицированных квартирах, но с последующей компенсацией из взносов на капитальный ремонт. Сазанова подчеркнула, что предложение депутатов Государственной думы является реакцией на рост числа взрывов бытового газа, в основном из-за несоблюдения технологий обслуживания и подключения. Поэтому сейчас обсуждают вариант оплаты приборов из взносов за капитальный ремонт.

«Это снижает финансовую нагрузку на домохозяйства, однако не позволит оборудовать газовыми датчиками в короткие сроки все многоквартирные дома», — сказала она.

По словам эксперта, большая часть газового оборудования изношена как минимум на две трети. Даже если установка анализаторов поспособствует удорожанию ЖКХ, польза от предотвращения взрывов бытового газа и их последствий будет намного выше.

До этого сообщалось, что российских пенсионеров освободят от комиссии по ЖКХ.

Ранее сообщалось, что с пенсионеров не будут брать комиссии при оплате услуг ЖКХ.