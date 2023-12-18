Глава Wildberries заявила, что компания вышла на китайский рынок

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью РБК подтвердила, что компания вышла на китайский рынок. Местные продавцы и производители будут напрямую поставлять свою продукцию на площадку для всех стран ее присутствия.

«Сейчас мы начинаем работать с производителями и продавцами из Китая — они будут напрямую поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия», — сообщила она.

По словам предпринимательницы, это обстоятельство никак не повлияет на российский бизнес, он останется в приоритете. Она пояснила, что на данный момент 90% от общего оборота компании приходится на Россию, остальное — это деятельность компании за границей.

В августе резидент фонда «Сколково», основатель первой российской системы по легальному продвижению на маркетплейсах JVO Максим Логинов в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение, что выход Wildberries в Китай сильно ударит по российским самозанятым, мелким и средним продавцам, которые занимались перепродажей товаров с наценкой, зарабатывали на разнице и не занимались созданием бренда в РФ.

Ранее основательница Wildberries оценила идею о передаче бизнеса детям.