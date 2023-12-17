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Турция сохранит формат «все включено» в отелях в 2024 году

Посол Турции в России Бильгич: в 2024 году в отелях страны формат «все включено»

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Depositphotos

Посол Турции в России Танжу Бильгич заявил о сохранении формата «все включено» в отелях страны в 2024 году, передает ТАСС.

Он отметил, что Турцию, где есть различные типы размещения туристов, посещают очень много россиян. Как указал дипломат, формат «все включено» является одним из этих типов.

«Я уверен, что отели, которые предоставляют формат размещения по типу «все включено», продолжат это делать в следующем году. Будут возможности для такого типа размещения», — сказал Бильгич, комментируя инициативу о возможном пересмотре этого формата.

Ранее президент Ассоциации туристических отельеров и операторов Средиземноморья (АКТОБ) Каан Кавалоглу предложил частично пересмотреть формат «все включено».

Он предложил рассмотреть формат «плати по мере использования».

До этого в Турции рассказали об отличиях россиян от туристов из других стран.

Ранее турецкий отель объявил королевой свою гостью за верность.

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