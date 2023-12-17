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Стало известно, сколько потеряли покинувшие РФ западные компании

NYT: покинувшие Россию западные компании потеряли более $103 млрд

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Depositphotos

Покинувшие российский рынок иностранные компании потеряли более $103 млрд. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на собственные подсчеты.

Издание пишет, что российский президент превратил уход западных компаний в «неожиданную удачу для российской элиты и самого государства».

Также газета пишет, что многие иностранные компании продолжают работу в России, потому что не хотят терять вложенные деньги.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на материалы Raiffeisen Bank International написало о том, что доля западных банков в России снизилась практически до уровней 1980-х годов на фоне санкций и усиления позиций китайских кредитных организаций. По данным аналитиков Raiffeisen, совокупный объем операций европейских и американских банков в России в 2023 году составит менее $60 млрд по сравнению с $119 млрд в 2021 году. Это сопоставимо с уровнем конца 1980-х и начала 1990-х.

Ранее в Госдуме высказались о планах ФРГ конфисковать подарки из России.

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