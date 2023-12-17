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Эксперты ждут падения цен на вторичное жилье в следующем году

«Ъ»: в 2024 году эксперты ждут снижения спроса на вторичку на 30% и цен на 10%

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Спрос на вторичное жилье в России медленно снижается на фоне роста ипотечных ставок и переориентации части покупателей на новостройки, однако средние цены предложения пока продолжают увеличиваться. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечает «Циан. Аналитика», в декабре стоимость «вторички» на 18 крупнейших региональных рынках выросла на 1,1% по сравнению с ноябрем и достигла 137,6 тыс. рублей за квадратный метр.

Директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов объясняет сохраняющийся рост цен инерцией: «После ажиотажа конца лета — начала осени собственники еще не до конца ощутили снижение спроса».

По данным «Авито Недвижимости», рост цен в целом по России составил 2,5%, или 10,9% за год. Средняя стоимость лота на вторичном рынке достигла 4,85 млн рублей, увеличившись с начала 2022-го на 15,5%.

Руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов также отмечает умеренное охлаждение спроса: активность пользователей за месяц снизилась примерно на 6%.

Самое значительное подорожание «вторички» зафиксировано в Челябинске – на 4,1%, до 97,6 тыс. руб./кв. м. В Санкт-Петербурге, по данным «Авито Недвижимости», средняя цена выросла на 1,3% за месяц и составляет 185,4 тыс. рублей за квадратный метр.

Однако аналитики прогнозируют снижение активности на вторичном рынке в 2023 году. По словам директора направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергея Шломы, число сделок может уменьшиться на 30% по сравнению со стандартными показателями. Эксперт также рассчитывает на снижение средних цен предложения примерно на 10% в 2024 году.

До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина посчитала разницу в ценах на первичку и вторичку опасной для россиян.

Ранее в России зафиксировали падение спроса на вторичном рынке жилья.

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