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Стало известно, какую икру чаще стали покупать россияне к Новому году

РИА Новости: икра нерки, горбуши и кеты стала самой популярной среди россиян

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Россияне значительно увеличили расходы на покупку икры нерки и кеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».

Но наиболее популярной продолжает оставаться икра горбуши — ее доля в общем объеме продаж составила 73%. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек на покупку этого вида икры снизился на 11% и достиг 1403 рублей.

Что касается икры кеты, то ее доля в структуре продаж сократилась до 10%. В то же время средняя стоимость одной покупки выросла на 23% — до 2119 рублей.

На третьем месте по популярности находится икра нерки. Несмотря на снижение ее доли в общем объеме реализации до 17%, средний чек здесь увеличился на 40% и достиг 2175 рублей за одну покупку.

«Чаще всего в кассовых чеках декабря встречалась икра горбуши. На нее в обозреваемой тройке пришлось 73% чеков. Причем спрос на этот вид икры значительно вырос. Годом ранее она также лидировала, но с долей в 39%», — прокомментировали в банке.

В январе 2023 года цены на красную икру впервые превысили отметку в 6000 рублей за килограмм, а к августу выросли до исторического максимума в 6315 рублей. Однако к концу года стоимость икры пошла на спад и в ноябре опустилась до 5974 рублей за килограмм.

Ранее в Роскачестве объяснили, как правильно выбрать икру, вино и мандарины к Новому году.

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