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Премьер Франции приняла бюджет без голосования в парламенте

Премьер-министр Франции Элизабет Борн обошла парламент при принятии бюджета

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Global Look Press

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в субботу вновь прибегла к статье 49.3 конституции, позволяющей принимать законы без голосования в парламенте. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Статья 49.3 была применена для принятия законопроекта о бюджете страны на 2024 год. Левая оппозиция уже пообещала выдвинуть вотум недоверия, однако, скорее всего, он будет отклонен, и бюджет будет окончательно утвержден к концу следующей недели.

Это уже 22-й случай использования статьи 49.3 Борн за время премьерства. Окончательное решение по принятию закона может быть принято уже на следующей неделе.

В начале декабря стало известно, что одним из самых популярных запросов в поисковой системе Google на территории Франции является вотум недоверия статье 49.3. «Вотум недоверия определение» или даже «49.3 что это?» — говорится в публикации. Согласно данным, премьер использует данную лазейку в законодательстве при утверждении спорных законопроектов.

Ранее во Франции объяснили причину беспорядков.

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