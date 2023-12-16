Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Объемы производства алюминия в РФ будут не ниже значений 2022 года

Евтухов: объемы производства алюминия будут не ниже значений 2022 года

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что объемы производства алюминия по итогам следующего года не будут ниже значений текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

«Снижения объемов производства не наблюдается и не планируется», — сказал Евтухов.

По словам замглавы Минпромторга, на текущий момент можно прогнозировать, что объемы производства алюминия по итогам 2023 года будут не ниже значений 2022 года.

В ноябре Европейская федерация потребителей алюминия выпустила пресс-релиз о негативных последствиях возможного запрета поставок российского металла. Федерация заявила о рисках такого поведения для промышленности Европы.

При этом 12 декабря сообщалось, что Европейская алюминиевая ассоциация опубликовала открытое письмо в адрес руководителей политических ведомств ЕС с призывом запретить поставки из России не только отдельных видов алюминиевой продукции, но и первичного металла. Ассоциация отмечает, что запрет на поставки алюминиевой проволоки, фольги, трубок и труб перекроет только 15% российского экспорта алюминия и призывают запретить также импорт первичного металла.

Ранее сообщалось, что американская компания Novelis отказалась от закупок российского алюминия для заводов в ЕС.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами