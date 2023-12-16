В Сербии предрекли существенный рост поставок российского газа

Поставки российского газа в Сербию на годовом уровне достигнут 2,4-2,6 млрд кубометров. Таким прогнозом поделился генеральный директор компании «Србиягаз», зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович в беседе с РИА Новости.

«На годовом уровне объем поставок из РФ достигнет 2,4-2,6 млрд кубометров», — предрек глава компании.

По его информации, раньше Сербия договорилась с «Газпромом» об увеличении поставок с 2 млрд кубометров в год и получила к 6 млн кубометров зимой в сутки дополнительно 3 млн кубометров, в общей сложности 11 млн кубометров в сутки.

«Такие условия по договору до июня 2025 года», — пояснил Баятович.

Чиновник обратил внимание, что стоимость рассчитывается по нефтяной формуле, что делает российский газ самым бюджетным в Европе, так как на данный момент он обходится республике в $300 за 1 тыс. кубических метров.

Перед этим Баятович заявил о стремлении его страны увеличить поставки газа из России и расширить подземные хранилища газа. Чиновник отметил, что Сербия уже потребляет свыше 3 млрд куб. м газа в год, а в ближайшее время это число может вырасти, особенно после строения газовых ТЭЦ при сотрудничестве с «Газпромом».

Ранее в Сербии сообщили, что Европа потеряла плюсы дешевого газа из России.