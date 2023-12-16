В Сербии высказались о возможности ввода антироссийских санкций

Поддержка властями Сербии западных антироссийских санкций означала бы «потерю всего в обмен на ничто». Такое мнение высказал генеральный директор компании «Србиягаз» и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович, чьи слова передает РИА Новости.

«Ответ на вопрос о введении санкций против России — нет! Мы бы так отдали все и не получили бы ничего взамен», — утверждает он.

По словам Баятовича, Запад уже одурачивал республику с несоблюдением резолюции 1244 Совета безопасности ООН по урегулированию ситуации в Косово и мирного Дейтонского договора по Боснии и Герцеговине.

«Также обманули Россию с Минскими соглашениями и поступили с Ливией, Ираком», — дополнил Баятович.

Именно поэтому нельзя доверять странам Запада, заключил чиновник.

Перед этим Баятович заявил о стремлении его страны увеличить поставки газа из России и расширить подземные хранилища газа.

Ранее в Сербии сообщили, что Европа потеряла плюсы дешевого газа из России.